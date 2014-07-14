Міжбанк закрився доларом по 11,73 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,7000/11,8500, до 12:00 звузився спред 11,7000/11,7100. До закриття торгів цінові рівні встановилися на позначках 11,6900/11,7300.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3408/0,3452, до 12:00 ціни знизилися 0,3406/0,3413. До закриття торгів ціни відкотилися до рівнів 0,3407/0,3414. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 34,3125 (+0.1695).

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На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3598/1,3638. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 15,8475/16,0540, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 15,9439/15.9616. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH відкотилися назад 15,9303/15,9888.