Фонд гарантування не буде відшкодовувати неустойки банків за простроченими вкладами

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не буде відшкодовувати вкладникам неустойки банків за простроченими вкладами в проблемних банках, повідомив у коментарі УНІАН заступник директора-розпорядника фонду Андрій Оленчик.

Нагадаємо, що 2 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо відповідальності банку за порушення умов договору банківського вкладу (№2202), згідно з яким банк, не повертає вклад на вимогу вкладника, зобов'язаний виплачувати неустойку в розмірі 1% від суми вкладу за кожний день прострочення.

«Законом визначено, що Фонд гарантування відшкодовує тіло депозиту і відсотки, нараховані на дату введення тимчасової адміністрації. Відсотки, нараховані після цієї дати, а також інші вимоги, вкладник може заявити як кредитор четвертої черги. Щодо пені, то таке законом навіть не передбачено», - сказав Оленчик, відповідаючи на питання, чи буде Фонд гарантування відшкодовувати вкладникам неустойки проблемних банків за простроченими вкладами.

Представник фонду сказав, що поки складно уявити реалізацію цього механізму на практиці, оскільки будь-яка людина може заявлятися як кредитор і виставляти свої вимоги до проблемного банку, але до четвертої черги кредиторів, в яку можливе задоволення таких вимог, як правило, справа не доходить. «З нашого досвіду, як правило, до четвертої черги справа не доходить. Більш того, дуже низький відсоток виконання вимог кредиторів третьої черги. А все, що вище 200 тис. грн відшкодування, вкладник може отримати тільки як кредитор у своїй черзі», - пояснив він.

Оленчик підкреслив, що проблема виникла у зв'язку з тим станом, у якому фонд отримує банк. «Закон, який приймався в 2012 році, передбачав, щоб проблеми банку виявлялися на ранній стадії, і банк передавався нам, як неплатоспроможний, теж на ранній стадії. Не можу похвалитися, що за ці роки щось кардинально змінилося», - сказав він.

Представник фонду нагадав, що «під опіку» фонду банк потрапляє лише після визнання банку неплатоспроможним, що належить до компетенції Національного банку України. «Ми отримуємо постанову і на наступний день заходимо в банк. Відслідковувати ризики в діяльності цього банку і приймати рішення про визнання його проблемним або неплатоспроможним - компетенція Нацбанку», - сказав він.

Оленчик також зазначив, що привертати увагу регуляторів до проблемних банків можуть самі вкладники. «В останні три місяці з'явилася мода на вуличні акції вкладників, інструменти вуличного тиску. Я б рекомендував суди, щоб вкладники подавали до суду на банк і вирішували проблему в правовому полі», - додав він.

Читайте такожФонд гарантування вкладів зріс на 18,4%

Як повідомляв УНІАН, політична ситуація в країні та девальвація гривні сприяли значному відтоку вкладів з банків. Зокрема, за оцінками міжнародного рейтингового агентства Standard & Рoor's, відтік депозитів фізосіб з українських банків у січні-травні 2014 року склав 20%, при цьому банки з російським капіталом втратили понад 50% депозитів.

З початку року Фонд гарантування вводив тимчасову адміністрацію в 11 банків, у тому числі 2 великих банку «Брокбізнесбанк» і «Форум», а також «Старокиївський банк», «Меркурій», «АвтоКразБанк», «Західінкомбанк», «Південкомбанк», «Промекономбанк», «Інтербанк», «Реал Банк», банк «Даніель». В даний час в банках «Брокбізнесбанк», «Меркурій», «Форум», «Реал Банк» і «Даніель» проводиться процедура ліквідації.

Вкладники банків, в яких здійснюється тимчасова адміністрація або ліквідація, отримують відшкодування за своїми вкладами через Фонд гарантування, включаючи суму вкладу з відсотками, нарахованими на дату визнання банку неплатоспроможним, в межах 200 тис. грн. Фонд не відшкодовує кошти власникам ощадних сертифікатів на пред'явника, вкладів у банківських металах і внесків, що перевищують розмір гарантованого відшкодування.

Останнім часом почастішали акції протесту і публічні колективні скарги вкладників НБУ про відмову низки банків виконувати свої зобов'язання перед вкладниками в частині своєчасного повернення вкладу, і щодо цих банків процедури тимчасової адміністрації або ліквідації не проводяться.