Геральдична палата України представила оновлений дизайн гривні

Планується заміна купюр номіналом 5, 10, 20, 50, 100, 200 гривень. Однак, точна дата цієї заміни поки що не відома, передає Еспресо.

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Також на сайті не представлено зображення півтисячної купюри. Коли нові гроші введуть в обіг, поки невідомо.