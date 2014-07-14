НБУ більше не буде відключати банки від валютного міжбанку

Про це УНІАН повідомила прес-служба Незалежної асоціації банків України (НАБУ) з посиланням на постанову регулятора №360, якою змінюються правила роботи системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України.

НАБУ повідомляє, що ще у травні виступила з ініціативою про скасування норми, згідно з якою НБУ міг вимкнути банк від валютного міжбанку у разі виявлення в його діяльності операцій, що призводять до нестабільності міжбанківського валютного ринку, оскільки в нормативних документах НБУ немає чіткого визначення «дестабілізації міжбанківського валютного ринку» та переліку критеріїв дестабілізуючих операцій.

На думку асоціації, така нормативна невизначеність може стати причиною суб'єктивності прийнятих рішень про обмеження роботи банків у системі підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку.

Національний банк підтвердив повідомлення НАБУ про доопрацювання правил функціонування системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України.

«Скасовано норму, яка передбачала обмеження роботи банків, що маніпулюють обсягом торгівлі або курсом іноземної валюти в цій системі. Зазначене рішення прийнято з урахуванням того, що проведення монетарної політики в умовах переходу до інфляційного таргетування передбачає тимчасове застосування адміністративних важелів впливу на валютний ринок », - повідомив регулятор на офіційному сайті і відзначив, що таке рішення сприятиме створенню прозорих умов роботи міжбанківського валютного ринку України .

Також Нацбанк повідомив про зміну порядку торгівлі іноземною валютою, зокрема, про доповнення переліку документів, які підтверджують джерела походження гривні для покупки валюти нерезидентами, що дозволить громадянам, які виїжджають на постійне місце проживання за кордон, купувати валюту за рахунок коштів з рахунків, відкритих до отримання статусу нерезидента.

За інформацією НБУ, постанова № 360 набирає чинності з дня його офіційного опублікування, яке очікується 22 липня в виданні «Офіційний вісник України».

Нагадаємо, наприкінці травня Нацбанк прийняв рішення про проведення перевірок 8 банків по валютному законодавству і на час перевірки припинив доступ цих банків до системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України, пояснюючи свої дії дестабілізуючим впливом рівня обмінних курсів гривні, які застосовуються цими банками, що формує негативні очікування щодо майбутньої курсової динаміки гривні.

До цього з початку року Нацбанк двічі усував ряд банків від системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку, зокрема, 8 банків наприкінці лютого та 14 банків в середині квітня.

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Як повідомляв УНІАН, у лютому НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку і прийняв рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій, але одночасно посилив заходи до валютних спекулянтів.

За інформацією НБУ, дана міра покликана стабілізувати ринкові очікування обмінного курсу гривні та сприяти прийняттю більш зважених управлінських рішень суб'єктами валютного ринку.

Нагадаємо, що глава НБУ Валерія Гонтарева в одному з перших заяв після призначення повідомила, що НБУ має намір провести поступову лібералізацію валютного ринку країни в найближчій перспективі.