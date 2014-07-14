У Нацбанку кажуть, що не планують змінювати дизайн гривні

Національний банк України не планує найближчим часом змінювати дизайн національної грошової одиниці України - гривні, повідомили УНІАН у прес-службі регулятора.

«Національний банк не планує найближчим часом змінювати дизайн національної грошової одиниці - гривні», - повідомили у прес-службі у відповідь на запит про наміри регулятора змінити дизайн купюр, про що сьогодні повідомила низка ЗМІ з посиланням на ескізи компанії "Геральдична палата України" за проектом заміни купюр національної валюти номіналом 5, 10, 20, 50, 100 і 200 гривень.

Нагадаємо, що у вересні 1996 року в Україні була проведена грошова реформа, в результаті якої єдиним законним засобом платежу на території України стала українська гривня. На даний час в обігу знаходяться купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень, а також монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок і одна гривня.

Згідно з чинним законодавством України, виготовлення і зберігання банкнот і монет, встановлення їх номіналів, платіжних ознак і дизайну, а також порядку заміни пошкоджених банкнот і правил їх випуску в обіг належить до виняткової компетенції Національного банку України.