"Банк Перший" ввів обмеження на зняття готівки

Банк Перший" (Київ), який входить у групу невеликих, ввів обмеження на зняття готівки за своїми платіжними картками на рівні 100 гривень на добу.

«Правління банку прийняло рішення про введення обмеження на зняття готівки за картками на рівні 100 гривень на добу», - повідомили УНІАН у контакт-центрі фінустанови.

Крім того, "Банк Перший" обмежив розрахунки платіжними картками у торгово-сервісних мережах сумою 1 тис. грн на добу, а також ліміт на розрахунки картками банку в інтернеті встановлений на рівні 400 гривень на добу.

Представник банку відзначив, що обмеження пов'язані з тимчасовими труднощами банку та правління робить все можливе для їх подолання.

Довідка УНІАН. «Банк Перший» працює на ринку України з 1994 року і входить до групи невеликих фінустанов за розміром активів за класифікацією НБУ. За даними регулятора, основним акціонером фінустанови є «Банк Грузії» володіє 18,3950% акцій банку.