У Луганській області в результаті бойових дій знеструмлені дві шахтоплощадки - ДТЕК



Про це УНІАН повідомили в компанії ДТЕК, якій належать дані шахто площадки.

Згідно з повідомленням, дві шахтоплощадки знеструмлені через пошкодження високовольтного кабелю 110 кВ в результаті вибуху в Свердловському районі, де ведуться бойові дії.

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Інцидент стався сьогодні, 14 липня, в 15.54. Через відсутність електроенергії на шахтоплощадках Должанська - Капітальна (ДТЕК шахтоуправління «Свердловське») і Червоний партизан (ДТЕК шахтоуправління «Червонопартизанське») відключилися вентилятори головного провітрювання, насоси, що відкачують воду з гірських виробок, а також інше обладнання. У дію був негайно введений план ліквідації аварії. Проводилась евакуація 278 шахтарів другої зміни.

Оперативно були викликані підрозділи Державної воєнізованої гірничорятувальної служби. Обставини події з`ясовуються.