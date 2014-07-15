Долар подорожчав на 7 копійок

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань - 11,6500/11,8000.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», ціни на російську валюту впали - 0,3390/0,3434. Котирування з євро-гривні знизилися - 15,8510/16,0550.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали - 1,3607/09 (понеділок - 1,3610/12).

Як повідомляв УНІАН, вчора на міжбанківському валютному ринку Україниторги доларом США відкрилися котируваннями 11,7000/11,8500, до 12:00 звузився спред 11,7000/11,7100. До закриття торгів цінові рівні встановилися на позначках 11,6900/11,7300.