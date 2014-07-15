Китай та Індія виграли суперечку у США в рамках СОТ

Індія і Китай виграли у США суперечку в рамках СОТ, яка встановила, що США порушили правила застосування імпортних мит щодо сталі і сонячних батарей, що експортуються з цих країн, пише "Прайм" з посиланням на Financial Times.

Як зазначає видання, рішення всесвітньої торгової організації, прийняте після дворічних розглядів, покладе край спробам США використовувати мита як "каральну міру".

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Американська сторона стверджувала, що компенсаційні мита вводяться через приховане субсидування підприємств урядом. СОТ постановила, що США не змогли довести свої підозри.

Міністерство торгівлі Китаю вже відреагувало на рішення СОТ, закликавши США "поважати прийняте рішення, припинити зловживати впливом на торгівлю і вести справедливу конкуренцію".