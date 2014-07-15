Глава фіскальної служби розповів про корупцію серед митників і податківців

Рівень правопорушень і корупційних злочинів серед митників набагато вищий, ніж у податківців, у зв'язку з чим необхідно приділити більше уваги реформуванню митної структури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на антикорупційному форумі заявив голова Державної фіскальної служби Ігор Білоус.

"Аналіз свідчить про те, що при порівнянні загальної кількості співробітників податкового і митного напряму діяльності рівень правопорушень серед митників на чверть вищий, ніж у податківців, а що стосується корупційних злочинів - удвічі", - заявив Білоус.

Він зазначив, що митна служба у складі фіскальної служби буде повністю реформована, це стосується кадрів і системи в цілому. За його словами, насамперед робота на сьогодні спрямована на усунення корупції на митниці за допомогою мінімізації контактів митників і суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

"Стратегічно ми розроблятимемо такі методи: по-перше, скорочення людського чинника на митниці, по-друге, прискорення митного оформлення, по-третє, збільшення комфорту митникам і суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності", - зазначив голова фіскальної служби.

Він також наголосив, що в разі налагодження ефективної роботи митниці, можна розраховувати на стабільні надходження до бюджету.

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"Ефективна робота митниці це можливість зберегти наповненість державного бюджету. Сьогодні в умовах скорочення економіки митниця має великі приховані резерви, які можуть бути спрямовані на забезпечення стабільності державного бюджету", - сказав Білоус.

Як повідомляв УНІАН, раніше Білоус заявляв, що митний департамент у фіскальній службі буде кардинально реформовано. Зокрема, найбільшу увагу буде приділено підрозділу боротьби з контрабандою.