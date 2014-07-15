В Україні за 5 місяців експорт товарів перевищив імпорт на $525 млн

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками січня-травня 2014 року становило 524,5 млн. дол., тоді як за аналогічний період 2013 року баланс зовнішньої торгівлі товарами було зведено з дефіцитом в 3,372 млрд дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

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За інформацією Держстату, за перші 5 місяців 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого року експорт товарів з України знизився на 5,1% - до 24,198 млрд дол., імпорт - на 18%, до 23,673 млрд дол.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні-травні 2014 року становив 1,02 (у січні-травні 2013 р. – 0,88).

За підсумками травня порівняно з попереднім місяцем кількість країн - партнерів України із зовнішньоторговельних операцій збільшилася на 3 країни, до 204 країн.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Єгипту на 41,9%, Польщі - на 21,6%, Італії - на 10,9%, Німеччини - на 10,7%, Китаю - на 9% і Угорщини - на 3%. Водночас скоротився експорт до Росії на 23,9%, Індії - на 7,7% і Туреччини - на 5,2%.

На зниження експорту в січні-травні на 1,308 млрд дол. порівняно з аналогічним періодом минулого року істотно вплинуло зниження поставок вагонів залізничних або трамвайних на 82,8%, прокату чорних металів на 12,5%, добрив мінеральних або хімічних, азотних на 45,5%, труб з ливарного чавуну і чорних металів на 37,9%, коксу і напівкоксу з кам'яного вугілля на 41,7%.

Імпорт за вказаний період знизився на 5,205 млрд дол. у результаті зниження поставок легкових автомобілів на 51,8%, природного газу на 14,7%, прокату чорних металів на 43,2%, кам'яного вугілля на 30,7%, тракторів на 45,9%, добрив мінеральних або хімічних, таких, що містять два або три поживні елементи на 43,5%.

Як повідомляв УНІАН, позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками січня-квітня 2014 року становило 350,6 млн. дол., тоді як за аналогічний період 2013 року баланс зовнішньої торгівлі товарами було зведено з дефіцитом у 3,191 млрд дол.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у 2013 році становив 13,652 млрд дол., що на 13,85% менше за дефіцит 2012 року в 15,848 млрд дол.