Податкова та МВФ придумали, як побороти корупцію при відшкодуванні ПДВ

Державна фіскальна служба України спільно з технічною місією Міжнародного валютного фонду розробила альтернативний метод адміністрування податку на додану вартість (ПДВ), який на даний момент знаходиться на узгодженні в Міністерстві фінансів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на антикорупційному форумі заявив голова Державної фіскальної служби Ігор Білоус.

"Ми придумали і вже відпрацювали з технічною місією МВФ новий метод, альтернативний метод, адміністрування ПДВ. Зараз ми до кінця відпрацьовуємо з Міністерством фінансів і технічно відпрацьовуємо з Нацбанком України, тобто створюємо технічний протокол, як все буде працювати", - сказав Білоус.

При цьому він не уточнив деталі нового методу, зазначивши, що цей проект ще не був представлений уряду.

"Системне рішення є. Буквально сьогодні я буду доповідати про це прем'єр-міністру. Тому поки подробиці розкрити не можу", - зазначив Білоус.

Водночас, за словами голови служби, новий метод адміністрування дозволить усунути багато нелегальних схем, що діють у відомстві.

"Якщо буде політична воля і всі проголосують в парламенті... три тижні потрібно, аби поламати систему. Через три тижні, коли ми введемо її, у нас буде маса безробітних людей, які раніше займалися конвертацією, "зустрічними потоками" та іншим", - сказав Білоус.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держказначейства, обсяг відшкодувань ПДВ господарюючим суб'єктам України в червні скоротився більш ніж удвічі - до 2,3 млрд грн з 4,9 млрд грн у травні.

В цілому відшкодування отримали понад 1300 підприємств і організацій.