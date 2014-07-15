Фіскальна служба перевірятиме співробітників на детекторі брехні

Голова Державної фіскальної служби Ігор Білоус розраховує, що максимум через два місяці у відомстві буде запроваджена система поліграфів для перевірки нових співробітників, для чого буде придбано нове спеціальне устаткування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Білоус заявив на антикорупційному форумі у вівторок.

"Найближчим часом у нас почнеться використання цієї методики. Для цього вже підготовлені необхідні фахівці, виділено приміщення, а до місяця, може півтора-два, ми купимо необхідну кількість поліграфів і проведемо установчі роботи", - сказав Білоус.

Також голова служби відзначив, що співробітники, які працювали в Міністерстві доходів і зборів, яке реорганізується у фіскальну службу, пройдуть атестацію, для чого буде залучена спеціально створена рада.

Як повідомляв УНІАН, раніше керівництво Міндоходів, зокрема Білоус, який виконував обов'язки міністра доходів і зборів, неодноразово заявляли про намір перевіряти співробітників на детекторі брехні. Проте раніше відомство повідомляло, що в службі немає достатньої кількості устаткування.