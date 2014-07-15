Фіскальна служба перевірятиме співробітників на детекторі брехні
Фіскальна служба планує максимум через два місяці впровадити детектори брехні для перевірки співробітників.
Голова Державної фіскальної служби Ігор Білоус розраховує, що максимум через два місяці у відомстві буде запроваджена система поліграфів для перевірки нових співробітників, для чого буде придбано нове спеціальне устаткування.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Білоус заявив на антикорупційному форумі у вівторок.
"Найближчим часом у нас почнеться використання цієї методики. Для цього вже підготовлені необхідні фахівці, виділено приміщення, а до місяця, може півтора-два, ми купимо необхідну кількість поліграфів і проведемо установчі роботи", - сказав Білоус.
Також голова служби відзначив, що співробітники, які працювали в Міністерстві доходів і зборів, яке реорганізується у фіскальну службу, пройдуть атестацію, для чого буде залучена спеціально створена рада.
Як повідомляв УНІАН, раніше керівництво Міндоходів, зокрема Білоус, який виконував обов'язки міністра доходів і зборів, неодноразово заявляли про намір перевіряти співробітників на детекторі брехні. Проте раніше відомство повідомляло, що в службі немає достатньої кількості устаткування.