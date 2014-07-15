Фонд гарантування отримає допомогу від держави

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб буде одержувати безповоротну і безпроцентну фінансову допомогу держави при неплатоспроможності або при виведення з ринку банків з часткою зобов'язань перед вкладниками і кредиторами більш 2% у банківській системі.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів України №251 про порядок надання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб кредиту або внеску держави на безповоротній основі, оприлюдненому на сайті уряду.

Згідно з документом, крім кредиту, фонд гарантування може отримувати безповоротні і безпроцентні внески держави. «Внесок держави залучається фондом у разі: неплатоспроможності фонду та наявності заборгованості за кредитами Національного банку та держави; виведення неплатоспроможного банку з ринку, зобов'язання якого становлять не більше 2% зобов'язань банків у банківській системі, за умови, що держава не бере участь у виведенні такого банку з ринку шляхом його капіталізації», - йдеться в постанові.

Розмір внеску держави визначається як сума відшкодувань фонду за неплатоспроможним банкам, і крім внеску, фонд може отримати у держави кредит у вигляді грошових коштів або облігацій внутрішньої держпозики за ставкою у розмірі облікової ставки Національного банку України під забезпечення майбутніми надходженнями фонду або ОВДП, які належать фонду, або в обмін на фінансовий вексель фонду. Фонд звертається для отримання кредиту в Міністерство фінансів, якщо обсяг коштів фонду з початку року скоротився більш ніж на 70% або якщо цей обсяг становить менше 2,5% суми гарантованих фондом відшкодувань з урахуванням майбутніх надходжень до фонду в поточному кварталі. Мінфін укладає з фондом кредитний договір та перераховує йому відповідні кошти або видає ОВДП не пізніше 14 днів після надходження заявки фонду.

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Як повідомляв УНІАН, з початку року Фонд гарантування вводив тимчасову адміністрацію в 11 банків, у тому числі 2 великих банки «Брокбізнесбанк» і «Форум», а також «Старокиївський банк», «Меркурій», «АвтоКразБанк», «Західінкомбанк», «Південкомбанк», «Промекономбанк», «Інтербанк», «Реал Банк», банк «Даніель». У даний час в банках «Брокбізнесбанк», «Меркурій», «Форум», «Реал Банк» і банк «Даніель» проводиться процедура ліквідації. Вкладники банків отримують відшкодування через Фонд гарантування.

У червні Фонд гарантування повідомив про отримання кредиту у Нацбанку України на 4,2 млрд грн для покриття тимчасового дефіциту коштів.

На початку липня уряд доручив Мінекономрозвитку та Мінфіну підготувати до реалізації спільний зі Світовим банком проект із залучення кредиту на зміцнення банківського сектора країни в обсязі 500 млн дол., частина якого буде спрямована Фонду гарантування.

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Також Фонд гарантування має право прийняти рішення про встановлення спеціального збору, якщо його поточні доходи не достатні для виконання зобов'язань з виплати внесків або обслуговування отриманих кредитів.

Нагадаємо, що Закон про попередження негативного впливу на стабільність банківської системи, прийнятий Верховною Радою України 4 липня і який набрав чинності з 11 липня, значно розширив повноваження Фонду гарантування, дозволивши йому створювати спецзаклад для розрахунків з кредиторами неплатоспроможного банку та використовувати свої кошти для видачі кредитів приймаючому або перехідному банку при виведенні проблемного банку з ринку.