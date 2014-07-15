Долар впав до 11,74 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,6500/11,8000, до 12:00 звузився спред 11,7000/11,7500. До закриття торгів цінові рівні трохи впали 11,6800/11,7400.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3390/0,3434, до 12:00 ціни встановилися на позначках 0,3403/0,3421. До закриття торгів ціни відкотилися до рівнів 0,3396/0,3417. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 34,3500 (+0.0070).

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На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3588/1,3627. Ринок євро-гривня відкрився котируваннями - 15,8475/16,0540, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 15,9439/15.9616. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH відкотилися назад 15,9062/15,9919.