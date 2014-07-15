«ПриватБанк» спише штрафи за кредитами жителям Донецької та Луганської областей

«ПриватБанк» спише штрафні санкції, нараховані за невчасне погашення кредитів, жителям населених пунктів Донецької та Луганської областей, визволених від бойовиків силами АТО, повідомила УНІАН прес-служба банку.

«Ми списуємо всі нараховані штрафні санкції нашим клієнтам на сході України, які, фактично перебуваючи в зоні бойових дій, не могли вчасно погашати свої кредити, - говориться в повідомленні. - Подати заяву на списання штрафів можна в будь-якому відділенні банку на звільнених територіях, такі заяви будуть опрацьовані банком у найкоротші терміни».

Нагадаємо, що раніше банк оголосив «кредитні канікули» для клієнтів, мобілізованих до лав української армії та Національної гвардії, а також списує штрафи за невчасне погашення кредитів і відсотки за користування позиками українським воїнам на весь період проходження воєнної служби. За інформацією банку, на сьогодні за спеціальними умовами кредитування вже звернулися більш як півтори тисячі військовослужбовців.

Також повідомляється, що банк вже відновив безперебійну роботу 106 відділень в Донецькій області та 20 відділень в Луганській області. Крім того, жителі східних регіонів України можуть одержувати послуги банку через 938 працюючих у регіоні терміналів самообслуговування, 140 банкоматів або в інтернет-банку. Інформація про відновлення роботи банку на визволених територіях постійно оновлюється на сторінці «ПриватБанку» http://vostok.privatbank.ua.

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Як повідомляв УНІАН, 5 липня українські силовики визволили від терористів Слов'янськ і Краматорськ, які були захоплені у середині квітня. З 7 липня в цих містах відновлена робота Держказначейства і банківської системи.

Разом з тим, частина бойовиків із визволених міст прорвалася до Донецька і Луганська, операція з визволення міст на сході України від бойовиків триває.