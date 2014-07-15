Київ порушить перед Москвою питання про ризики для України від створення ЄврАзЕС

Українська сторона має намір порушити перед Російською федерацією питання щодо можливих ризиків від створення та початку функціонування 1 січня 2015 року Євразійського економічного союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив т.в.о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Василь Зварич щодо актуальних питань зовнішньої політики.

"У ході наступної міністерської зустрічі (запланована на 12 вересня) українська сторона має намір, і це право було підтверджено Єврокомісією в ході зустрічі минулого тижня, також порушити перед російською стороною питання щодо можливих ризиків від створення та початку функціонування з 1 січня 2015 року ЄврАзЕС і входження до нього нових країн-членів, зокрема Вірменії", - повідомив він.

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Зварич уточнив, що Київ, зокрема, буде ставити питання про те, "змушена буде Вірменія після вступу в цей союз, наприклад, переглядати митні тарифи в торгівлі з іншими країнами СОТ, в тому числі і з Україною, адже ми знаємо, що Вірменія теж є членом СОТ".

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