Яценюк доручив розробити кодекс економічного зростання

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив до 1 вересня керівництву Державної фіскальної служби, яка перебуває на стадії реорганізації з Міністерства доходів і зборів, розробити кодекс економічного зростання, змінити форму проведення перевірок бізнесу, збільшивши кількість невиїзних перевірок, а також продовжити роботу із створення служби фінансових розслідувань.

Як повідомила прес-служба департаменту інформації і комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів України, такі розпорядження Яценюк дав у ході наради у фіскальній службі.

«Нам потрібно фінансувати армію і оборону. Нам потрібно, щоб українці знали, що ми здатні захистити свою державу. А ще знали, що податкова адміністрація, податкова служба і нова Державна фіскальна служба не залишилася анклавом корупції», - цитує прес-служба прем'єр-міністра.

Глава уряду доручив керівництву фіскальної служби працювати над спрощенням системи оподаткування, зокрема, знизивши кількість податків і зборів.

«В Україні потрібно змінити систему оподаткування і ставлення до платника податків», - цитує прес-служба Яценюка.

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Крім того, прем'єр-міністр доручив продовжити роботу над створенням служби фінансових розслідувань, яка прийде на зміну податкової міліції. Також він наголосив на необхідності переходу «на якісно нову форму перевірок» - невиїзні перевірки із застосуванням IТ-технологій і використанням баз даних, які має у своєму розпорядженні служба.

За даними прес-служби, Яценюк також доручив у найкоротші терміни запровадити спеціальні рахунки ПДВ і повідомив про намір досягти в парламенті ухвалення рішення про «податковий компроміс».

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«У вас часу до 1 вересня. І те це дуже багато», - наголосив Арсеній Яценюк. «Йдеться не про долю Державної фіскальної служби, а про долю країни. Люди хочуть реальних дій. Зробіть це. Примусьте своїх працівників виконувати те, для чого їх призначили», - заявив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мінекономрозвитку разом з експертами, фіскальною службою і громадськимм організаціями розробило концепцію реформування податкової системи, якою передбачено скорочення податків до восьми, зменшення кількості платежів за рік, внесення змін до системи адміністрування податку на додану вартість (ПДВ) і єдиного соціального внеску (ЄСВ).

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Довідка УНІАН. Державна фіскальна служба створена на базі Міністерства доходів і зборів, підпорядковується Міністерству фінансів. Головою служби призначено Ігоря Білоуса, його першим заступником, який курирує податкову міліцію, Володимира Хоменка, а заступником, який курирує митну політику, Анатолія Макаренка.