Країни БРІКС створюють альтернативу МВФ і Світовому банку

02:51, 16 липня 2014
Фінанси
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Країни, що входять до так званої групи БРІКС, Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південно-африканська республіка, домовилися про створення Банку розвитку і резервного фонду. Його капітал становитиме сто мільярдів доларів. 

REUTERS

Про це повідомили у вівторок після зустрічі лідерів держав БРІКС у бразильському місті Форталеза, передає Радіо Свобода.

Штаб-квартира Банку буде знаходитися в китайському Шанхаї. Його першим президентом стане представник Індії.

Нові структури БРІКС задумувалися, як певний аналог Світового банку та Міжнародного валютного фонду, в яких домінують США і ЄС.

Переговори країн БРІКС продовжаться 16 липня в столиці Бразилії.

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