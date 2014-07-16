Країни БРІКС створюють альтернативу МВФ і Світовому банку

Про це повідомили у вівторок після зустрічі лідерів держав БРІКС у бразильському місті Форталеза, передає Радіо Свобода.

Штаб-квартира Банку буде знаходитися в китайському Шанхаї. Його першим президентом стане представник Індії.

Нові структури БРІКС задумувалися, як певний аналог Світового банку та Міжнародного валютного фонду, в яких домінують США і ЄС.

Переговори країн БРІКС продовжаться 16 липня в столиці Бразилії.