Країни БРІКС створюють альтернативу МВФ і Світовому банку
02:51, 16 липня 2014Фінанси
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Країни, що входять до так званої групи БРІКС, Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південно-африканська республіка, домовилися про створення Банку розвитку і резервного фонду. Його капітал становитиме сто мільярдів доларів.
REUTERS
Про це повідомили у вівторок після зустрічі лідерів держав БРІКС у бразильському місті Форталеза, передає Радіо Свобода.
Штаб-квартира Банку буде знаходитися в китайському Шанхаї. Його першим президентом стане представник Індії.
Нові структури БРІКС задумувалися, як певний аналог Світового банку та Міжнародного валютного фонду, в яких домінують США і ЄС.
Переговори країн БРІКС продовжаться 16 липня в столиці Бразилії.
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