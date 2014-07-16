Норвегія може відмовитися від готівки вже до 2020 року

Готівкові гроші повинні бути виведені з ужитку на території Норвегії вже до 2020 року. З такою пропозицією виступила норвезька організація "Фінанс Норге", що об'єднує найбільші банки і страхові компанії країни, передає Прайм.

Згідно з оцінками організації, з кожним роком норвежці все менше і менше користуються паперовими купюрами та монетами, віддаючи перевагу пластиковим картам. У даний час розрахунки готівкою становлять не більше 5% всіх фінансових операцій, що здійснюються на території королівства. У структурі витрат домогосподарств цей показник ще менше - всього 4%. Рідше, ніж в Норвегії, готівкові гроші зараз використовуються лише у Швеції та Великобританії. Примітно, що обидві ці країни, які на відміну від Норвегії входять до ЄС, поки що зберігають власні валюти, не поспішаючи переходити на євро.

"Ми виступаємо за те, щоб Норвегія вже до 2020 року стала першою країною в світі, яка повністю відмовилася від готівкових грошей. Їх виведення з обігу в першу чергу дозволить суттєво знизити кількість грабежів, - заявив норвезьким журналістам директор "Фінанс Норге" Ідар Кройцер. - По-друге, відмова від готівкових грошей дозволить владі ефективніше боротися з фінансовими злочинами, адже електронні платежі відстежити набагато простіше, ніж потоки готівки. Нарешті, по-третє, суспільство в цілому істотно на цьому зекономить. Обробка операцій з готівкою обходиться вдвічі дорожче, ніж обробка електронних платежів".

Через повсюдне поширення в Норвегії пластикових карт і платіжних терміналів, перерахувати ситуації, коли на території королівства не можна розплатитися "пластиком", простіше, ніж ті, у яких така можливість доступна. На сьогоднішній день в столиці країни банківські карти не приймають хіба що на вуличних розпродажах і в міських автобусах, де, купуючи квиток у водія, необхідно розплачуватися готівкою. При цьому у контролерів є спеціальні мобільні термінали для оплати штрафів на місці. Рік від року в Норвегії також стає все менше банкоматів, обслуговування яких невигідно банкам.

Незважаючи на цілком помітні зміни в житті норвежців, які за першу половину 2014 року здійснили майже 744 млн операцій з використанням банківських карт (на 8,6% більше, ніж за перше півріччя 2013 року), закон про відмову від готівкових грошей навряд чи буде прийнятий в осяжному майбутньому. Як заявила норвезьким ЗМІ член парламенту від ліберальної партії "Венстре" Гурі Мелбі, подібний законопроект викличе широку дискусію в суспільстві і навряд чи припаде до душі жителям королівства.

"У людини має бути можливість платити за товари і послуги, ніде не реєструючись, - зазначила Мелбі. - На сьогоднішній день таку можливість надають готівкові гроші. Наївно вважати, що злочинність піде на спад у разі відмови від готівки. Вже зараз існує безліч шахрайських схем з використанням кредитних карт і електронних платежів, з'являються все нові способи оплати, такі як віртуальна валюта "Біткоін" (часто використовується для покупки нелегальних товарів через Інтернет). Рівень злочинності не залежить від того, які платіжні засоби використовує суспільство".