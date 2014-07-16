S&P підвищило прогноз за рейтингами чотирьох українських міст

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Ratings Services підтвердило кредитні рейтинги Києва, Львова, Дніпропетровська та Івано-Франківська на рівні «ССС», підвищивши прогноз щодо рейтингу з «негативного» до «стабільного», повідомляється на сайті агентства.

Нагадаємо, що 12 липня Standard & Poor's підтвердив суверенний кредитний рейтинг України на рівні «ССС», підвищивши прогноз щодо рейтингу з «негативного» до «стабільного».

У повідомленні наголошується, що стабільний прогноз відображає позитивні очікування агентства стосовно ризиків рефінансування боргів і підтримки з боку уряду у 2014 році.

Агентство повідомляє, що може підвищити рейтинг Києва та інших міст за умови аналогічних дій стосовно суверенного рейтингу України.

Водночас, S&P може переглянути прогноз щодо рейтингу Києва та інших міст у разі зниження їх підтримки з боку уряду за умов обмежених можливостей міст до погашення боргів.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Ratings Services підтвердило суверенний кредитний рейтинг України на рівні «ССС», підвищивши прогноз щодо рейтингу з «негативного» до «стабільного».

На думку агентства, надання повного пакету фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду і супутнього багатостороннього фінансування мають бути достатніми для задоволення потреб України у зовнішньому фінансуванні протягом наступного року, а новий уряд, очолюваний прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, продемонстрував стабільність і відносну єдність.

Одночасно агентство підтвердило короткостроковий і довгостроковий рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній валюті на рівні «ССС/С» і довгостроковий і короткостроковий кредитні рейтинги України за зобов'язаннями у національній валюті – «В-/В». Крім того, підтверджено довгостроковий рейтинг за національною шкалою на рівні «UAВВ+».

Нагадаємо, що у лютому S&P знизило довгостроковий кредитний рейтинг України за зобов'язаннями в іноземній валюті з «ССС+» до «ССС».