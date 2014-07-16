Міжбанк відкрився доларом по 11,78 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями - 11,6800/11,7800 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», котирування по євро-гривні знизилися - 15,8380/15,9760 грн/євро.

Ціни на російську валюту зміцнилися - 0,3396/0,3425 грн/рубль..

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали - 1,3554/56 (вівторок - 1,3606/08).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 15 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,6500/11,8000, до 12:00 звузився спред 11,7000/11,7500. До закриття торгів цінові рівні трохи впали 11,6800/11,7400.