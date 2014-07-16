«Укрпошта» ввела міжнародні грошові перекази з В'єтнамом

Українське державне підприємство поштового зв'язку (УДППЗ) «Укрпошта» упровадило двосторонній обмін міжнародними грошовими електронними переказами із Соціалістичною Республікою В'єтнам, повідомляє прес-служба підприємства.

Згідно з повідомленням, «Укрпошта» приймає і виплачує перекази у будь-якому поштовому відділенні у гривні. При цьому у виділених об'єктах поштового зв'язку перекази можуть прийматися і виплачуватися в доларах США за умови відсутності в сумі переказу центів.

За даними компанії, електронні перекази адресуються тільки на поштову адресу фізичних осіб і «до запитання», перекази на розрахункові рахунки одержувачів не приймаються.

Залежно від суми переказу тарифи на пересилку становлять: до 500 грн - 6%, від 500 до 1000 грн - 5%, від 1000 грн до 2000 грн включно - 4%, понад 2000 грн - 2%.

«Максимальна сума одного переказу не повинна перевищувати 15 тис. грн або еквівалент цієї суми в доларах США на день від одного відправника», - наголошується в повідомленні.

Читайте також«Укрпошта» відновила грошові перекази в Слов'янську і Краматорську

Довідка УНІАН. УДППЗ «Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. «Укрпошта» надає понад 50 видів послуг у 13 тис. відділень по всій Україні. Штат компанії налічує понад 91 тисячу співробітників.

Читайте також«Укрпошта» розпочала виплату пенсій у Краматорську і Слов'янську

«Укрпошта» у рамках платіжної системи «Поштовий переказ» здійснює обмін електронними переказами із 30 країнами світу.