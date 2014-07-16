Державний «Укргазбанк» призупинив роботу відділень на Донбасі

Державний «Укргазбанк» тимчасово призупинив роботу своїх відділень на території Донецької та Луганської областей до 31 липня 2014 року, повідомляється на сайті банку.

За інформацією банку, припинили роботу 19 відділень, в тому числі 4 відділення в Донецьку, відділення в Горлівці і Макіївці Донецької області, 2 відділення у Луганську, відділення в Лутугині, Лисичанську, Краснодоні, Сєверодонецьку, Алчевську, Стаханові, Ровеньках, Рубіжному, Свердловську та Красному Лучі Луганської області.

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Як повідомляв УНІАН, 5 липня українські силовики звільнили від терористів Слов'янськ та Краматорськ, які були захоплені в середині квітня. З 7 липня у цих містах відновлена робота Держказначейства та банківської системи.

У той же час, частина бойовиків із звільнених міст прорвалися до Донецька і Луганська, операція зі звільнення міст на сході України від бойовиків триває.

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