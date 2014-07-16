На електронних торгах арештованим майном вже виручили близько 6 млн гривень

На електронних торгах арештованим майном, пілотний проект яких стартував у травні цього року, проведено вже понад 80 аукціонів, на яких реалізовано майна на суму 5,8 млн грн, повідомляє прес-служба Державної виконавчої служби.

За даними відомства, станом на 14 липня до системи торгів була внесена інформація про 1,3 тис. лотів загальною вартістю 236,7 млн грн.

Станом на 16 липня в системі електронних торгів арештованим майном зареєстровано понад 1 тис. учасників, проходить близько 30 торгів, переважно у Дніпропетровській області. Наприклад, на продаж виставлені мобільні телефони, стартова вартість яких варіюється від 5 до 50 грн. Також на продаж виставлена однокімнатна квартира в Дніпропетровській області за 107 тис. грн, гараж за 50,7 тис. грн, автомобіль майже за 80 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, з 1 травня 2014 року Державна виконавча служба запустила систему електронних торгів арештованим майном в чотирьох регіонах.

1 липня відбулися перші торги лотами, які були внесені до системи два місяці тому, 1 травня. Менше місяця тому виконавча служба запропонувала розширити перелік регіонів, що беруть участь в пілотному проекті, з чотирьох до десяти. Уряд підтримав дану ініціативу.

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Робота пілотного проекту розрахована до 1 жовтня, проте голова служби не виключає, що проект може бути затверджений вже у вересні. Повноцінний запуск системи по всій Україні запланований на 2015 рік.