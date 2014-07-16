Дефіцит зовнішньої торгівлі України цього року знизиться більш ніж у 13 разів - експерт

Дефіцит зовнішньої торгівлі України у 2014 році знизиться більш ніж у 13 разів – до 1 млрд дол. проти 13,7 млрд дол. у 2013 році, прогнозує керівник аналітичного департаменту інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій.

Експерт відзначив, що профіцит торгового балансу України фіксується вже третій місяць поспіль, і, крім зниження імпорту російського газу, важливим трендом стало неухильне зниження неенергетичного імпорту за одночасного поліпшення стану експорту. «Висока ймовірність, що дефіцит торгового балансу України буде лише 1 млрд дол. у 2014 році за методологією Держстату проти 13,7 млрд дол. у 2013 році», - повідомляє Паращій у звіті Concorde Capital, переданому УНІАН.

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Як повідомляв УНІАН, позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками січня-травня 2014 року становило 524,5 млн дол., тоді як за аналогічний період 2013 року баланс зовнішньої торгівлі товарами було зведено з дефіцитом у 3,372 млрд дол.

За інформацією Держстату, за перші 5 місяців 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого року експорт товарів з України знизився на 5,1% - до 24,198 млрд дол., імпорт - на 18%, до 23,673 млрд дол.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Єгипту - на 41,9%, Польщі - на 21,6%, Італії - на 10,9%, Німеччини - на 10,7%, Китаю - на 9% і Угорщини - на 3%. Одночасно скоротився експорт до Росії на 23,9%, Індії - на 7,7% і Туреччини - на 5,2%.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у 2013 році становив 13,652 млрд дол., що на 13,85% менше дефіциту 2012 року у 15,848 млрд дол.