Обіг роздрібної торгівлі в Україні за півроку зріс на 0,8%

Обіг роздрібної торгівлі в Україні в січні-червні 2014 року зріс на 0,8% у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року (у порівнянних цінах) до 417,572 млрд грн, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, найбільше зростання відзначено в Київській області - на 7,6%, до 18,582 млрд грн, у Черкаській області - на 7%, до 10,704 млрд грн, у Житомирській області - на 5,7%, до 10,259 млрд грн, а також в Полтавській і Вінницькій областях - на 5,6% та 5,4%, до 12,611 млрд грн і 12,329 млрд грн, відповідно.

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Обіг роздрібної торгівлі у Києві в січні-червні 2014 року порівняно з відповідним періодом минулого року зменшився на 4,6% - до 55,325 млрд грн. Крім столиці, зниження роздрібного товарообігу в Україні у І півріччі спостерігалося лише в Луганській (на 7,7%, до 18,042 млрд грн), Донецькій (на 2,5%, до 41,989 млрд грн) і Волинській (на 1,9%, до 8,924 млрд грн) областях.

Як повідомляв УНІАН, обіг роздрібної торгівлі в Україні в січні-травні 2014 року зріс на 2,9% порівняно з аналогічним періодом 2013 року (у порівнянних цінах) до 343,353 млрд грн.

У 2013 році роздрібний товарообіг в Україні зріс на 9,5% у порівнянні з 2012 роком - до 884,2 млрд грн.