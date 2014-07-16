Росію залишать без кредитів ЄБРР та ЄІБ - такі можливі санкції Євросоюзу

Саміт ЄС розгляне сьогодні можливість припинення фінансування нових держпроектів у Росії по лінії Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

Про це повідомило агентство Рейтер з посиланням на отриманий ним проект підсумкової постанови, підготовленої до саміту ЄС.

За попередньою інформацією, мова йде тільки про можливу зупинку запуску нових проектів і позик, тоді як реалізація діючих буде продовжена.

У підготовленому до саміту Комітетом ЄС на рівні постійних представників документі передбачена можливість призупинення фінансування по лінії програм сприяння ЄС, за винятком проектів з підтримки громадянського суспільства. Обсяг всіх цих програм, що фінансуються з бюджету ЄС на період до 2020 року становить 447 млн євро.

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Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі в Європейській комісії не коментують інформацію про можливе припинення співпраці ЄІБ та ЄБРР з Росією через ситуацію в Україні.

"Ми не коментуємо витоків (інформації - УНІАН). У зв'язку з ситуацією в Україні буде дискусія ввечері. Мені нема чого сказати з цього приводу. Дискусію з цього питання організовує президент Ромпей. Які питання будуть обговорюватися і як - це питання Ради ЄС і питання лідерів ", - сказала представник Єврокомісії Піа Аренкільде Хансен, відповідаючи на питання про таку можливість.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Брюсселі відбудеться засідання Європейської Ради, на якому буде розглянуто питання про ситуацію в Україні.

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Росія є найбільшим одержувачем проектного фінансування від ЄБРР - 1,8 млрд євро в 2013 році. Тоді як у цілому інвестиції ЄБРР по всьому світу становлять 9 млрд євро в рік. Кредити РФ від ЄІБ в 2013 році склали 1,4 млрд доларів.

Акціонерами ЄІБ є 28 європейських країн, ЄБРР - 64 країни світу. США належить 10% ЄБРР, іншим країнам групи G7 - по 8,5%.