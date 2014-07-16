У "Фінростбанк" ввели тимчасову адміністрацію

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 16 липня ввів тимчасову адміністрацію в "Фінростбанк" на підставі рішення Національного банку України про визнання "Фінростбанку" неплатоспроможним, повідомляє прес-служба банку.

Згідно з повідомленням, тимчасову адміністрацію введено в банк терміном на три місяці до 16 жовтня 2014 року.

Нагадаємо, Фонд гарантування 18 червня ввів тимчасову адміністрацію в «Старокиївський банк», 30 травня - в «АвтоКразБанк», 29 травня - в «Західінкомбанк», 26 травня - в «Південкомбанк», 22 травня - в «Промекономбанк», 24 квітня - в «Інтербанк», 14 березня - в банки «Форум» і «Меркурій», 3 березня - в «Брокбізнесбанк» і «Реалі Банк», 17 січня - в банк «Даніель».

Читайте такожФонд гарантування отримає допомогу від держави

Таким чином, "Фінростбанк" став дванадцятим банком, в якому з початку цього року введено тимчасову адміністрацію.

За інформацією фонду, в період тимчасової адміністрації вкладники банку можуть одержати кошти за депозитами, термін дії яких минув, і за поточними рахунками з відсотками (на дату визнання банку неплатоспроможним у межах 200 тис. грн).

Разом з тим, у фонді наголосили, що подача заяв на виплату коштів до початку і в період роботи тимчасової адміністрації законодавством не передбачена, виплата коштів здійснюватиметься за списками вкладників, які формує уповноважена особа Фонду гарантування.

Довідка УНІАН. «Фінростбанк» працює на ринку України з 1993 року і входить до групи невеликих фінустанов за розміром активів. На 1 квітня 2014 року його основним акціонером був Олександр Бондарєв, який є власником 50% акцій банку.