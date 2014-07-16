Яценюк про залучення олігархів до відновлення Донбасу: "всі повинні скинутись"

У відновленні пошкодженої інфраструктури Донецької та Луганської областей повинні взяти участь і так звані олігархи.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку під час брифінгу на горі Карачун у Слов`янську висловив прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк.

“Переконаний, що в таких умовах всі повинні скинутись, всі повинні дати гроші для того, щоб відновити мережі, відновити інфраструктуру і відновити життя на Донбасі”, - сказав Яценюк, відповідаючи на питання про можливість і необхідність залучення так званих олігархів до процесу відновлення Донбасу.

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За словами прем`єра, за попередніми оцінками, обсяг завданої шкоди всім об`єктам Донецької та Луганської областей становить 8 млрд грн.

При цьому зазначив Яценюк, з огляду на продовження бойових дій збитки будуть збільшуватись.

“Попередні оцінки, які в нас були, це з першого погляду, 8 млрд грн. На Донецьк і Луганськ. Але так як військовий конфлікт іде далі, я думаю, що 8 млрд грн вистачить у кращому випадку на пару місяців”, - сказав Яценюк.

Прем`єр зауважив, що завтра, 17 липня, він презентує проект змін до держбюджету, де передбачатимуться кошти для фінансування відновлювальних робіт на Донбасі.

Крім цього, за словами Яценюка, у вересні буде проведена донорська конференція інвесторів з Європейського союзу.

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“Ми очікуємо, що у вересні буде проведена донорська конференція. Ми очікуємо допомоги наших західних партнерів у відновленні Донбасу, відновлення інфраструктури, і забезпечення робочими місцями”, - сказав Яценюк.

Він додав, що з ЄС прибуде місія, яка оцінить ступінь руйнувань.

“Після цього ми спільно погодимо ті обсяги фінансування і технічної допомоги, які ми повинні отримати у вересні”, - підсумував Яценюк.