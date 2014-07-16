Нацбанк підвищив облікову ставку до 12,5%

Національний банк України підтвердив інформацію про підвищення з 17 липня облікової ставки на 3 п.п. до 12,5%.

«Правління Національного банку України прийняло постанову від 15 липня 2014 № 417 "Про регулювання грошово-кредитного ринку", яким, зокрема, передбачено встановити з 17 липня 2014 облікову ставку в розмірі 12,5%», - повідомила прес-служба регулятора.

Нагадаємо, що останній раз регулятор переглядав рівень облікової ставки в квітні цього року, підвищивши її рівень з 15 квітня на 3 п.п. до 9,5%.

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Як повідомляв УНІАН, раніше джерело в НБУ повідомило про рішення регулятора підвищити облікову ставку до 12,5%.

У 2013 році Нацбанк заявляв про наміри поступово знижувати облікову ставку і протягом року проводив таке зниження двічі: до 6,5% з 13 серпня і до 7% з 10 червня, в результаті чого також знижувалися ставки за кредитами рефінансування НБУ.

Відповідно до закону про Національний банк, облікова ставка є одним із монетарних інструментів, за допомогою якого НБУ встановлює для банків та інших суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир вартості залучених і розміщених грошових коштів. Облікова ставка є базовою щодо інших процентних ставок НБУ і використовується одночасно як засіб реалізації грошово-кредитної політики та орієнтир вартості грошей. З травня минулого року вартість основних операцій з рефінансування, зокрема, щотижневі тендери на строк до 14 днів, визначається на основі облікової ставки.