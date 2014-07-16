Долар на закритті міжбанку впав до 11,72 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,6800/11,7800 грн/дол., до 12:00 звузився спред 11,7200/11,7600 грн/дол. До закриття торгів цінові рівні трохи впали 11,6800/11,7200 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями - 15,8380/15,9760 грн/євро. До 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 15,8716/15.9297 грн/євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися назад 15,8069/15,8650 грн/євро.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3396/0,3425 грн/рубль, до 12:00 ціни встановилися на позначках 0,3408/0,3424 грн/рублю. До закриття торгів ціни спред розширився 0,3404/0,3426 грн/рубль.

У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 34,4020 (+0.0920).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3532/1,3671.