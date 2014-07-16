ЄС залишить Росію без кредитів і програм двосторонньої співпраці

Про це йдеться у проекті висновків Європейської Ради (засідання якої заплановано на сьогоднішній вечір), яким володіє УНІАН.

„Європейська Рада просить ЄІБ призупинити фінансування нових проектів державного сектора в Російській Федерації. Крім того, держави-члени ЄС будуть координувати свої позиції в Європейському банку реконструкції та розвитку також з метою призупинити фінансування ЄБРР нових проектів у Російській Федерації”, - сказано в проекті висновків.

Європейська Рада також планує поставити перед Радою ЄС (на рівні міністрів) завдання продовжити „розширення обмежувальних заходів з прицілом на юридичні особи, які матеріально чи фінансово підтримують дії, що підривають чи погрожують суверенітету, територіальній цілісності та незалежності України”.

Крім того, у проекті висновків пропонується, щоб Європейська Комісія по-новому оцінила діяльність двосторонньої співпраці Росія-ЄС з метою призупинення реалізації програм двостороннього та регіонального співробітництва. „Проте, проекти, які займаються виключно з громадянським суспільством, будуть виключені”, - зазначається в проекті.

Останній пункт проекту висновків присвячений Криму. «У відповідності з політикою невизнання незаконної анексії Криму та Севастополя, Європейська Рада просить Європейську комісію та Європейську службу зовнішніх зв'язків представити пропозиції щодо додаткових заходів, зокрема, на обмеження інвестицій. Європейська Рада також очікує, що міжнародні фінансові інститути утримаються від фінансування будь-яких проектів, які прямо чи опосередковано визнають незаконне приєднання Криму і Севастополя», - зазначається в документі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Брюсселі відбудеться засідання Європейської Ради, на якій буде розглянуто питання про ситуацію в Україні.

3 липня агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомило, що країни Євросоюзу можуть заморозити фінансування російських проектів Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР) і Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) на тлі можливого розширення списку санкцій. Це необхідно для припинення конфлікту в Україні, наголошують джерела.

Росія є найбільшим одержувачем проектного фінансування від ЄБРР - 1,8 млрд євро в 2013 році, тоді як загалом інвестиції ЄБРР у всьому світі становлять 9 млрд євро на рік. Кредити РФ від ЄІБ в 2013 році становили 1,4 млрд доларів.

Акціонерами ЄІБ є 28 європейських країн, ЄБРР - 64 країни світу. США належить 10% ЄБРР, решті країн групи G7 - по 8,5%.

Нагадаємо, РФ у березні 2014 року, порушуючи всі міжнародні договори, анексувала український Крим, і продовжує дестабілізувати ситуацію на сході України, направляючи туди озброєних терористів.

Влада РФ надає військову, матеріально-технічну, економічну і фінансову підтримку терористичним організаціям «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка».

Читайте такожРосію залишать без кредитів ЄБРР та ЄІБ - такі можливі санкції Євросоюзу

Після аннексії Криму ЄС, США, Канада, Японія та інші країни запровадили персональні санкції щодо осіб у Росії, причетних до цих незаконних дій.

Однак РФ не припиняє дестабілізувати ситуацію в Україні. Як повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко 16 липня, збройні сили РФ стягують техніку на кордон з Україною та облаштовують вогневі позиції.