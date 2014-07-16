Банк Іванющенко пропонують ліквідувати через відсутність інвесторів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб має намір направити Національному банку України пропозицію про ліквідацію «Західінкомбанку» у зв'язку з відсутністю інвесторів, які хочуть взяти участь у виведенні банку з ринку, повідомляється на сайті фонду.

За інформацією фонду, в результаті проведеного пошуку інвесторів до Фонду не надійшло жодної заяви від потенційного інвестора з наміром узяти участь у виведенні «Західінкомбанку» з ринку.

«Фондом гарантування вкладів фізичних осіб ухвалено рішення, що єдиним можливим способом виведення даного банку з ринку є ліквідація з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб. У зв'язку з цим Фондом буде направлено відповідну пропозицію Національному банку України», - зазначається у повідомленні фонду.

У повідомленні наголошується, що Нацбанк зобов'язаний розглянути звернення фонду і ухвалити рішення про відкликання банківської ліцензії і ліквідацію банку протягом п'яти днів з дня отримання такого звернення.

Також повідомляється, що фонд з 18 липня припиняє виплати кошти вкладникам «Західінкомбанку» для формування списку вкладників, які мають право на відшкодування вкладів через фонд гарантування в період ліквідації. Виплати поновляться через сім днів з дня ухвалення Нацбанком рішення про відкликання банківської ліцензії і ліквідацію банку і проводитимуться незалежно від терміну дії договорів між банком і вкладником у межах гарантованої суми відшкодування у розмірі 200 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію у «Західінкомбанку» терміном на 3 місяці з 29 травня на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним. Фонд почав виплати гарантованих відшкодувань вкладникам «Західінкомбанку» через установи банку «Хрещатик» з 27 червня.

«Західінкомбанк» (м. Луцьк) працює на ринку України з 1993 року і входить до групи невеликих фінустанов за розмірами активів. За інформацією на сайті Національного банку, власником контрольного пакету акцій банку є Арсен Іванющенко, який проживає в Єнакієвому Донецької області, через компанію «Паррокс Корпорейшн Лімітед».