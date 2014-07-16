Банк Іванющенко пропонують ліквідувати через відсутність інвесторів
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб хоче направити Національному банку України пропозицію про ліквідацію.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб має намір направити Національному банку України пропозицію про ліквідацію «Західінкомбанку» у зв'язку з відсутністю інвесторів, які хочуть взяти участь у виведенні банку з ринку, повідомляється на сайті фонду.
За інформацією фонду, в результаті проведеного пошуку інвесторів до Фонду не надійшло жодної заяви від потенційного інвестора з наміром узяти участь у виведенні «Західінкомбанку» з ринку.
«Фондом гарантування вкладів фізичних осіб ухвалено рішення, що єдиним можливим способом виведення даного банку з ринку є ліквідація з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб. У зв'язку з цим Фондом буде направлено відповідну пропозицію Національному банку України», - зазначається у повідомленні фонду.
У повідомленні наголошується, що Нацбанк зобов'язаний розглянути звернення фонду і ухвалити рішення про відкликання банківської ліцензії і ліквідацію банку протягом п'яти днів з дня отримання такого звернення.
Також повідомляється, що фонд з 18 липня припиняє виплати кошти вкладникам «Західінкомбанку» для формування списку вкладників, які мають право на відшкодування вкладів через фонд гарантування в період ліквідації. Виплати поновляться через сім днів з дня ухвалення Нацбанком рішення про відкликання банківської ліцензії і ліквідацію банку і проводитимуться незалежно від терміну дії договорів між банком і вкладником у межах гарантованої суми відшкодування у розмірі 200 тис. грн.
Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію у «Західінкомбанку» терміном на 3 місяці з 29 травня на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним. Фонд почав виплати гарантованих відшкодувань вкладникам «Західінкомбанку» через установи банку «Хрещатик» з 27 червня.
«Західінкомбанк» (м. Луцьк) працює на ринку України з 1993 року і входить до групи невеликих фінустанов за розмірами активів. За інформацією на сайті Національного банку, власником контрольного пакету акцій банку є Арсен Іванющенко, який проживає в Єнакієвому Донецької області, через компанію «Паррокс Корпорейшн Лімітед».