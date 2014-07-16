Експерт розповів, для чого Росії потрібен конфлікт на сході України
Росія використовує конфлікт на сході України для вирішення власних економічних проблем.
Росія використовує конфлікт на сході України не тільки для вирішення своїх геополітичних завдань, але і для поліпшення позицій російських виробників івідновлення своєї економіки, вважає директор аналітичної групи Da Vinci AG Анатолій Баронін.
«Керівництво Російської Федерації використовує ситуацію з дестабілізації та розвитку конфлікту на Донбасі для того, щоб покращити позиції власних виробників та відновити економіку Російської Федерації, запобігти входження її в рецесію за рахунок війни на сході України», - сказав експерт на брифінгу.
За його словами, Росія намагається усунути сильного конкурента в особі України, знищуючи його промисловий та експортний потенціал.
Читайте такожЕкономіка Росії через агресію проти України скотилася в рецесію
Баронін зазначив, що в 2013 році Da Vinci AG робила детальний аналіз перспектив розвитку російської економіки, і тоді прогнозувалося, що російська економіка наприкінці 2013 року, і в 2014 році може увійти в затяжну та глибоку рецесію.
«Факт сьогоднішніх подій на Донбасі та їх взаємозв'язок з поліпшенням ситуації в деяких галузях російської економіки дійсно говорить про існування зацікавленості керівництва Російської Федерації у використанні конфлікту на Донбасі», - сказав він.
На думку експерта, атаки терористів і надалі будуть спрямовані на дестабілізацію роботи в регіоні українських підприємств, які можуть скласти економічну конкуренцію російським. Також експерт не виключає цілеспрямованого руйнування транспортної, водної та енергетичної інфраструктури регіону для ослаблення виробників.
Баронін зазначив, що самопроголошені керівники ДНР і ЛНР заявляють про побудову власної економіки та націоналізації підприємств, що знаходяться в регіоні, але факт нанесення ударів і руйнування цих об'єктів, виведення з ладу систем комунікації та систем електропостачання свідчить про те, що бандформування не мають наміру вибудовувати економіку псевдодержав і їхні дії обумовлюються кураторами на території РФ.
«Дії бандформувань з руйнування об'єктів інфраструктури сприяють відлякування потенційних інвесторів з території Донецької і Луганської областей. Таким чином, штучно підвищуючи видаткову частину бюджету України, скорочуючи інвестиційні потоки, РФ закладає основи для подальшої соціальної дестабілізації ситуації в регіоні, зростання бідності і як результат - зниження вартості робочої сили, яка буде змушена шукати працевлаштування в РФ», - сказав він.
На його думку, за цим сценарієм Росія сподівається знизити витрати на оплату праці в південно-західних регіонах Росії, що також дасть можливість підвищити конкурентоспроможність продукції, виробленої в даному регіоні.
Як повідомляв УНІАН, у цей час на сході України проходить активна фаза антитерористичної операції українських силовиків проти проросійських терористичних та бандитських угруповань сепаратистів.
Довідка УНІАН. Da Vinci AG - аналітична група, заснована в 2002 році. Компанія надає послуги в сфері політичного консалтингу та антикризового управління.