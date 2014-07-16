Експерт розповів, для чого Росії потрібен конфлікт на сході України

Росія використовує конфлікт на сході України не тільки для вирішення своїх геополітичних завдань, але і для поліпшення позицій російських виробників івідновлення своєї економіки, вважає директор аналітичної групи Da Vinci AG Анатолій Баронін.

«Керівництво Російської Федерації використовує ситуацію з дестабілізації та розвитку конфлікту на Донбасі для того, щоб покращити позиції власних виробників та відновити економіку Російської Федерації, запобігти входження її в рецесію за рахунок війни на сході України», - сказав експерт на брифінгу.

За його словами, Росія намагається усунути сильного конкурента в особі України, знищуючи його промисловий та експортний потенціал.

Читайте такожЕкономіка Росії через агресію проти України скотилася в рецесію

Баронін зазначив, що в 2013 році Da Vinci AG робила детальний аналіз перспектив розвитку російської економіки, і тоді прогнозувалося, що російська економіка наприкінці 2013 року, і в 2014 році може увійти в затяжну та глибоку рецесію.

«Факт сьогоднішніх подій на Донбасі та їх взаємозв'язок з поліпшенням ситуації в деяких галузях російської економіки дійсно говорить про існування зацікавленості керівництва Російської Федерації у використанні конфлікту на Донбасі», - сказав він.

На думку експерта, атаки терористів і надалі будуть спрямовані на дестабілізацію роботи в регіоні українських підприємств, які можуть скласти економічну конкуренцію російським. Також експерт не виключає цілеспрямованого руйнування транспортної, водної та енергетичної інфраструктури регіону для ослаблення виробників.

Баронін зазначив, що самопроголошені керівники ДНР і ЛНР заявляють про побудову власної економіки та націоналізації підприємств, що знаходяться в регіоні, але факт нанесення ударів і руйнування цих об'єктів, виведення з ладу систем комунікації та систем електропостачання свідчить про те, що бандформування не мають наміру вибудовувати економіку псевдодержав і їхні дії обумовлюються кураторами на території РФ.

«Дії бандформувань з руйнування об'єктів інфраструктури сприяють відлякування потенційних інвесторів з території Донецької і Луганської областей. Таким чином, штучно підвищуючи видаткову частину бюджету України, скорочуючи інвестиційні потоки, РФ закладає основи для подальшої соціальної дестабілізації ситуації в регіоні, зростання бідності і як результат - зниження вартості робочої сили, яка буде змушена шукати працевлаштування в РФ», - сказав він.

На його думку, за цим сценарієм Росія сподівається знизити витрати на оплату праці в південно-західних регіонах Росії, що також дасть можливість підвищити конкурентоспроможність продукції, виробленої в даному регіоні.

Як повідомляв УНІАН, у цей час на сході України проходить активна фаза антитерористичної операції українських силовиків проти проросійських терористичних та бандитських угруповань сепаратистів.

Довідка УНІАН. Da Vinci AG - аналітична група, заснована в 2002 році. Компанія надає послуги в сфері політичного консалтингу та антикризового управління.