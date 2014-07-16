У Лисичанську терористи зупинили роботу казначейської служби

Терористи в Лисичанську викрали готівку в банкоматах і зупинили роботу відділення Державної казначейської служби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив спікер Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«Соціально-економічна ситуація в населених пунктах, які контролюються терористами, вкрай важка», - заявив він.

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За словами Лисенка, «у Лисичанську Луганської області терористи викрали готівку в банкоматах і зупинили роботу відділення Державної казначейської служби».

З квітня на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, фінансовані Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. З 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція. На початку липня українські силовики звільнили від терористів міста Слов'янськ, Краматорськ, Червоний Лиман. При цьому військові продовжують вести операцію з очищення Донбасу від бойовиків.