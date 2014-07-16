Нацбанк пояснив підвищення облікової ставки до 12,5%

Національний банк України пояснює підвищення облікової ставки до 12,5% необхідністю збільшення внутрішньої вартості гривні для підтримки цінової стабільності в країні, йдеться в повідомленні регулятора.

НБУ нагадав про прискорення інфляції в Україні в червні 2014 в річному виразі до 12% і зазначив, що таке пожвавлення цінової динаміки було очікуваним у зв'язку зі зниженням обмінного курсу гривні, підвищенням адміністративно-регульованих цін і тривалою напругою на сході України.

«Враховуючи вищевикладене, правління Національного банку України прийняло постанову, якою, зокрема, передбачено встановити з 17 липня облікову ставку в розмірі 12,5%... Правління НБУ рішуче налаштовано забезпечити виконання законодавчо визначеного пріоритету своєї діяльності з досягнення та підтримання цінової стабільності в середньостроковій перспективі. Враховуючи вищесказане, макроекономічний прогноз і поточні інфляційні ризики, поки що необхідно вжити додаткових заходів щодо збільшення внутрішньої вартості гривні через використання процентних важелів впливу», - йдеться в повідомленні на сайті НБУ.

На думку регулятора, ці заходи в комплексі з іншими стабілізаційними заходами за підтримки кредитних ресурсів міжнародного співтовариства будуть сприяти поліпшенню ресурсної бази банків, кон'юнктури грошово-кредитного ринку України та очікувань його учасників. У свою чергу, це посилить фундамент для відновлення економічного зростання та стабільного функціонування фінансової системи.

Як повідомляв УНІАН, правління Національного банку України прийняло рішення з 17 липня підвищити облікову ставку на 3 п.п. до 12,5%.

Останній раз регулятор переглядав рівень облікової ставки в квітні цього року, підвищивши її рівень з 15 квітня на 3 п.п. до 9,5%.

У 2013 році Нацбанк заявляв про наміри поступово знижувати облікову ставку і протягом року проводив таке зниження двічі: до 6,5% з 13 серпня і до 7% з 10 червня, в результаті чого також знижувалися ставки за кредитами рефінансування НБУ.

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Відповідно до закону про Національний банк, облікова ставка є одним із монетарних інструментів, за допомогою якого НБУ встановлює для банків та інших суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир вартості залучених і розміщених грошових коштів. Облікова ставка є базовою щодо інших процентних ставок НБУ і використовується одночасно як засіб реалізації грошово-кредитної політики та орієнтир вартості грошей. З травня минулого року вартість основних операцій з рефінансування, зокрема, щотижневі тендери на строк до 14 днів, визначається на основі облікової ставки.