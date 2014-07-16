Експерти очікують збільшення кількості проблемних банків

Слід очікувати збільшення кількості банків, які будуть визначені як проблемні або неплатоспроможні, вважають експерти національного рейтингового агентства «Рюрік».

«З огляду на негативний вплив складної соціально-політичної і економічної ситуації, слід очікувати збільшення кількості банків, які будуть визначені як проблемні або неплатоспроможні, і стосовно яких може бути ухвалене рішення про ліквідацію», - йдеться у коментарі агентства, переданому УНІАН.

Також агентство нагадує, що Національний банк України змінив своє положення про застосування заходів впливу за порушення банківського законодавства і значно розширив перелік критеріїв для віднесення банку до категорії проблемних.

Зокрема, серед таких критеріїв: надання банком недостовірної звітності, невиконання банком вимог НБУ з усунення порушень законодавства, ненадання банком інформації з питань своєї діяльності, набуття законної сили звинувачувального вироку щодо діянь у фінансовій сфері контролерів і керівників банку.

Водночас, агентство зазначає, що рівень і якість розвитку ринку банківських послуг визначається не кількістю існуючих банківських установ, а ступенем покриття населення банківськими продуктами і їх якістю.

Як повідомляв УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб сьогодні, 16 липня, ввів тимчасову адміністрацію в «Фінростбанк» на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

Таким чином, з початку поточного року Нацбанк визнав неплатоспроможними, а Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію вже у 12 банків. Зокрема «Старокиївський банк», «АвтоКразБанк», «Західінкомбанк», «Південкомбанк», «Промекономбанк», «Інтербанк», «Форум», «Меркурій», «Брокбізнесбанк», «Реал Банк», «Даніель».

На даний час у банках «Брокбізнесбанк», «Меркурій», «Форум», «Реал Банк» і «Даніель» проводиться процедура ліквідації. Також Фонд гарантування має намір звернутися до НБУ з пропозицією ліквідувати «Інтербанк» і «Західінкомбанк».