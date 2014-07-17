ЄС розширює дію другої фази санкцій



Мова про це йдеться у висновках Ради, ухвалених у середу в Брюсселі на позачерговому засіданні, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

„Європейська Рада шкодує, що не були здійснені кроки, про які Рада зазначила у висновках від 27 червня. В результаті, Європейська Рада згодна розширити обмежувальні заходи, націлені на юридичні особи, у тому числі з Російської Федерації, які матеріально чи фінансово підтримують дій, що підривають або загрожують суверенітету, територіальній цілісності і незалежності України”, - сказано в документі.

У цьому зв’язку Раді ЄС доручено ухвалити „необхідні правові інструменти та швидко прийняти рішення щодо першого списку організацій та осіб, в тому числі з Російської Федерації, які будуть підпадуть під ці розширені критерії”.

Таким чином, ЄС розширить дію другої фази санкцій.

"Європейська Рада нагадує, що Комісія, Європейська служба зовнішніх зв'язків та держави-члени провели підготовчу роботу цілеспрямованих заходів, як про це йшлося у березні, так що подальші кроки можуть бути зроблені без зволікання. Європейська Рада як і раніше прихильна зібратися у будь-який час, якщо того вимагають події”, - зазначається у висновках.