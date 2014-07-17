ЄС просить ЄІБ призупинити підписання нових фінансових угод з Росією

„Європейська Рада просить ЄІБ призупинити підписання нових фінансових операцій в Російській Федерації за участю бенефіціарів у державному секторі. Держави-члени Європейського Союзу будуть координувати свої позиції в Раді директорів ЄБРР”, - сказано у висновках, ухвалених за результатами позачергового засідання Європейської Ради, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

Крім того, Європейська Рада просить Європейську Комісію „по-новому оцінити програми в рамках співробітництва Росія-ЄС з метою ухвалити рішення, у кожному випадку окремо, призупинити реалізацію програм двостороннього та регіонального співробітництва”.

„Проте проекти, які спрямовані виключно на прикордонне співробітництво та громадянське суспільство будуть продовжені”, - говориться в документі.

Держави-члени також погодилися припинити застосування їх згоди від 20 лютого 2014 на експортні ліцензії. Як повідомлялося раніше, цим рішенням держави-члени погодилися призупинити експортні ліцензії на обладнання, яке може бути використано для внутрішніх репресій.