Обама затвердив нові санкції проти Росії

„Я затвердив нові санкції на деякі російські компанії та фінансові інституції. Я чітко повторював, що Росія має зупинити потік зброї та бойовиків через кордон в Україну, що Росія має вплинути на сепаратистів, щоб вони звільнили заручників, щоб Росія підтримала припинення вогню та долучилася до міжнародних переговорів. Я сказав це чітко пану Путіну, наші європейські партнери сказали це Путіну”, - сказав Обама у своїй заяві, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

Президент США наголосив, що всі зусилля докладаються для того, щоб вирішити цю проблему дипломатично. „Але ми маємо бачити конкретні дії, а не слова, що Росія віддана намаганням покласти край цьому конфлікту на кордоні. Станом на сьогодні Росія провалила будь-які кроки, які я зазначив. На справді, Росія продовжує підтримувати порушення сепаратистами українського суверенітету”, - наголосив він.

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Барак Обама зазначив, що, незважаючи на кризу, що вибухнула, в Україні помітний очевидний прогрес: "Українцям вдалося провести демократичні вибори і обрати нового президента, почати необхідні реформи і підписати Угоду про Асоціацію з Європейським Союзом", - сказав Обама.

"Українці мають право вибирати свою долю, як і будь-який народ", - підсумував лідер США.

За словами Обами, СЩА заморожують активи декількох російських компаній у сфері озброєння, блокує декілька важливих російських банків та енергетичних компаній.

У санкційний список міністерства фінансів США увійшли віце-спікер нижньої палати російського парламенту Сергій Неверов, помічник президента Росії Ігор Щеголєв і федеральний міністр у справах Криму Олег Савельєв.

Крім того, в списку опинилися компанії російського ОПК, в число яких потрапили корпорація "Алмаз-Антей" і концерн "Калашников", "Іжмаш", "Базальт", "Уралвагонзавод", концерн "Радіоелектронні технології" (КРЕТ) та "Сузір'я", Конструкторське бюро приладобудування і НВО машинобудування, "Новатек", "Роснефть", ВЕБ і "Газпромбанк".

"Газпромбанку" і ВЕБ санкції забороняють отримувати американські кредити більше ніж на 90 днів.