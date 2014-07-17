ЄС очікує від міжнародних фінінститутів, що вони не будуть фінансувати проекти в Криму

01:02, 17 липня 2014
Фінанси
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Європейський Союз очікує, що міжнародні фінансові інституції утримаються від фінансування проектів, які можуть визнати незаконну анексію Криму.

replika.md

 Про це мова йде у висновках Європейської Ради, ухвалених за результатами позачергового засідання, яке відбулося у середу в Брюсселі, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

 „Європейська Рада очікує, що міжнародні фінансові інститути утримаються від фінансування будь-яких проектів, які прямо чи опосередковано визнають незаконне приєднання Криму і Севастополя”, - зазначається у документі.

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Крім того, у відповідності з політикою невизнання незаконної анексії Криму та Севастополя, Європейська Рада „просить Європейську Комісію та Європейську службу зовнішніх зв'язків представити пропозиції щодо додаткових заходів, зокрема, на обмеження інвестицій”. 

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