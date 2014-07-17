ЄК вивчає сценарії часткового чи повного припинення постачання газу через Україну

Про це у четвер на прес-конференції, яка відбулася по результатам засідання Європейської Ради повідомив президент Європейської комісії Жозеф Мануель Баррозу, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

За його словами, на засіданні Ради він доповів про перебіг газового спору між Україною та Росією та зусилля, які докладає Європейська комісія для його вирішення.

Читайте такожЄврокомісія і Росія ще не визначились з датою газових переговорів

Торкаючись питання безпеки постачання газу до ЄС, Баррозу сказав: „Комісія розпочала дослідження та перевірку енергетичної системи щодо різних сценаріїв часткового чи повного припинення постачання газу через Україну. Ми будемо готові доповісти висновки до засідання Європейської Ради, яке відбудеться в жовтні”.