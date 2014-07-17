Міжбанк відкрився доларом по 11,75 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями - 11,6500/11,7500 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», котирування по євро-гривні впали - 15,7610/15,8990 грн/євро.

Ціни на російську валюту знизилися - 0,3340/0,3368 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали - 1,3532/34 (середа - 1,3554/56).

У середу Нацбанк на ринок не виходив.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 16 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 11,6800/11,7800 грн/дол., до 12:00 звузився спред 11,7200/11,7600 грн/дол. До закриття торгів цінові рівні трохи впали 11,6800/11,7200 грн/дол.