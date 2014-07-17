ЗМІ: Українці переплачують на акцизних марках 43 млн гривень щомісяця

У червні на засіданні Урядового комітету соціально-економічного розвитку та з питань міжнародного співробітництва прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Міністерству фінансів, Міністерству доходів і Національному банку відпрацювати питання щодо зниження вартості марки акцизного податку та подати Кабінетові Міністрів проект відповідного акта. У той же час, поки чиновники не квапляться виконувати доручення прем'єр-міністра України, повідомляє газета "Урядовий кур'єр".

На думку видання, виконання доручення прем'єр-міністра гальмують, в основному, в Національному банку.

Відсутність реакції на доручення прем'єр-міністра веде до того, що українські споживачі змушені переплачувати, за підрахунками газети, в середньому 43 млн гривень щомісяця. При цьому дані кошти йдуть не до державного бюджету, а приватним компаніям-постачальникам захисних елементів акцизних марок. Адже більше половини вартості марки на алкоголь і більше 70% вартості марки на тютюнові вироби складають витрати на фольгу для голограм і QR-коди, які наносяться на марки з вересня 2013 року.

За підрахунками Мінфіну, які містяться в офіційному листі міністра фінансів Олександра Шлапака на ім'я голови Державної фіскальної служби Ігоря Білоуса, через завищені ціни на акцизні марки "виробники і споживачі акцизної продукції змушені додатково переплачувати 515 млн гривень в рік".

Водночас згадані захисні елементи "не забезпечили головної мети - зменшення нелегального обігу алкогольних та тютюнових виробів і збільшення відповідних бюджетних надходжень. Зокрема, у 2013 обсяг нелегальної алкогольної продукції зріс і склав близько 40%, у зв'язку з чим держбюджет недоотримав понад 2,3 млрд гривень", - повідомляється в листі Мінфіну.

За результатами наради у Міністерстві фінансів 12 травня з'ясували, що є підстави для зменшення вартості марки акцизного податку в річному вимірі на 496,8 млн гривень. Зокрема, Мінфін запропонував заощадити 300 млн гривень, відмовившись від QR-кодів, 155,6 млн гривень - за рахунок проведення відкритого тендеру на покупку фольги гарячого тиснення і 41,2 млн гривень - за рахунок зменшення розміру марки для алкогольних напоїв.

На даний момент, вартість українських акцизних марок залишається найвищою серед країн СНД. В Україні паперові акцизні марки коштують у 3-3,5 разу вище, ніж у Російській Федерації, Молдові, Грузії (142 гривні за 1 000 марок проти 43,2-51,7 гривні в цих країнах).

У більшості країн Євросоюзу вартість акцизної марки або включається в акциз (Бельгія, Угорщина, Чехія та ін) або такі марки надаються безкоштовно (Німеччина, Нідерланди, Іспанія, Португалія та ін).

Навесні цього року прем'єр-міністр Арсеній Яценюк жорстко розкритикував низьку ефективність паперових акцизних марок, зростання підпільного виробництва і контрабанди в Україну підакцизної продукції протягом останніх років.

Виходячи з даних Мінфіну і розрахунків газети "Урядовий кур'єр", реальна вартість акцизної марки для кожної пачки сигарет повинна становити не 14 копійок (вартість на даний момент), а 5 копійок. Для кожної пляшки алкоголю - не 27, а 14 копійок. Загальний обсяг переплати на завищенні вартості акцизних марок на користь приватних компаній-постачальників захисних елементів, за розрахунками Мінфіну, становить 348 млн гривень в рік на тютюновій продукції, 167 млн гривень у рік - на алкогольній.