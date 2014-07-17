Путін хоче, щоб МВФ призупинив кредитування України

Президент Росії Володимир Путін вважає, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) повинен призупинити кредитування України.

Про це він заявив російським журналістам, повідомляє прес-служба Кремля.

"Ми зацікавлені в тому, щоб Україні була надана економічна допомога з боку МВФ. Разом з тим хотів би звернути увагу: практика роботи Фонду така, що він не надає фінансової підтримки воюючій країні, і думаю, що це правильно. Вважаю, що і у випадку з Україною ця практика повинна бути продовжена", - сказав Путін.

Президент РФ зазначив, що, як правило, воюючій стороні гроші видаються на одні цілі, а витрачаються на інші.

"Гроші видаються на підтримку економіки і соціальної сфери, а спрямовуються на бойові дії та розкрадаються, як правило", - сказав Путін.

За його словами, спочатку "потрібно припинити бойові дії, а потім вже видавати гроші".

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Як повідомляв УНІАН, 13 липня місія МВФ завершила роботу в Україні. Нинішня місія МВФ працювала в Україні з 24 червня.

За підсумками зустрічей із владою місія прийме рішення, чи надавати Україні другий транш кредиту на суму $1,5 млрд.

Водночас, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявляв, що сподівається на позитивне рішення МВФ.