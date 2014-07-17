У банк екс-глави «Нафтогазу» Івченка ввели тимчасову адміністрацію

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 17 липня ввів тимчасову адміністрацію в «Єврогазбанк» на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним, повідомляється на сайті фонду.

«Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 16 липня прийнято рішення №57 про введення з 17 липня тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в «Європейському газовому банку», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що з початку року Фонд гарантування ввів тимчасову у «Фінростбанк», «Старокиївський банк», «АвтоКразБанк», «Західінкомбанк», «Південкомбанк», «Промекономбанк», «Інтербанк», «Форум», «Меркурій», «Брокбізнесбанк», «Реал Банк», «Даніель». Таким чином, «Єврогазбанк» став тринадцятим банком, в якому введена тимчасова адміністрація з початку року.

За інформацією Фонду гарантування, тимчасова адміністрація введена терміном на 3 місяці, до 17 жовтня, тимчасовим адміністратором призначений Віктор Ковальов.

Фонд нагадує, що протягом дії тимчасової адміністрації вкладники банку можуть отримати свої кошти за депозитами, термін дії яких закінчився, та за поточними рахунками, у сумі залишку на рахунку та процентів, нарахованих на дату початку процедури виведення банку з ринку, у межах 200 тис. грн.

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Довідка УНІАН. «Європейський газовий банк» («Єврогазбанк», м. Київ) працює на ринку України з 2006 року і входить до групи середніх банків за обсягом активів.

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Основним власником банку є бізнесмен Олексій Івченко, який очолював правління НАК «Нафтогаз України» в 2005-2006 роках, і члени його сім'ї.