У Порошенка хочуть здійснити антикорупційну реформу до кінця вересня

Антикорупційна реформа в Україні повинна бути втілена до кінця вересня цього року, тому що її виконання впливає на виділення траншу МВФ.

Про це заявив в ефірі «5 каналу» заступник глави Адміністрації президента України Дмитро Шимків, повідомили УНІАН у прес-службі президента.

За його словами, антикорупційна реформа повинна дати сигнал того, що реформи пішли.

Заступник глави АП підкреслив, що президент України, як гарант Конституції, формує антикорупційну стратегію держави.

«Вже є орган, який створений при президенті, - антикорупційний комітет, який відповідає за формування стратегії. В цьому комітеті повинні бути громадські організації», - зазначив Шимків.

За його словами, необхідно створити антикорупційне бюро, яке буде виконувати слідчі функції і стане незалежним органом.

Заступник глави АП висловив переконання, що антикорупційна стратегія, розроблена президентом, знайде відгук у суспільстві.

Він підкреслив, що в питанні боротьби з корупцією потрібно створити баланс між повноваженнями антикорупційних структур, створеними органами влади та громадянським суспільством.

«Ми повинні досягти консенсусу між різними гілками влади і громадянським суспільством», - сказав заступник глави АП.

Нагадаємо, що Кабмін прийняв антикорупційну стратегію до 2017 року на початку липня. Як заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, представляючи стратегію, відновити економічне зростання в країні неможливо без реального ефективного удару по основним перешкодам на шляху до реформ - корупції, і уряд уже розглядає 10 конкретних кроків у рамках цієї стратегії.

10 липня Президент України Петро Порошенко заявив про наміри створити антикорупційне бюро, але при цьому висловив сумнів в ефективності роботи такого бюро, якщо його буде формувати «корупційний парламент і залежний від нього уряд». За його словами, парламент, на який треба тиснути, щоб прийняти антикорупційні закони, не має права на існування.