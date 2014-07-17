Фонд гарантування співпрацюватиме з Мінфіном США щодо виведення банків з ринку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб буде співпрацювати з Міністерством фінансів США з питання виведення з ринку неплатоспроможних банківських установ, повідомляється на сайті фонду.

Фонд повідомив, що 16 липня відбулася зустріч заступника директора-розпорядника Фонду гарантування з представниками Міністерства фінансів США та дипломатичного представництва США.

«Під час зустрічі сторони домовилися про стратегічні напрямки співпраці щодо виведення з ринку неплатоспроможних банківських установ, в тому числі системно важливих, у кризовий період», - йдеться в повідомленні фонду.

Також повідомляється, що сторони обговорили останні зміни до законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб, які отримали позитивну оцінку делегації з США як такі, що сприяють посиленню захисту вкладників і стабілізації економічної ситуації в країні.

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Як повідомляв УНІАН, з початку року Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в 13 банків, у тому числі 2 великих банки «Брокбізнесбанк» і «Форум», а також «Єврогазбанк», «Фінростбанк», «Старокиївський банк», «Меркурій», «АвтоКразБанк», «Західінкомбанк», «Південкомбанк», «Промекономбанк», «Інтербанк», «Реал Банк», банк «Даніель».

У даний час в банках «Брокбізнесбанк», «Меркурій», «Форум», «Реал Банк» і банк «Даніель» проводиться процедура ліквідації.

Також фонд має намір звернутися до Національного банку з пропозицією ліквідувати «Західінкомбанк» та «Інтербанк».

Нагадаємо, що Закон про попередження негативного впливу на стабільність банківської системи, прийнятий Верховною Радою України 4 липня і який набрав чинності з 11 липня, значно розширив повноваження Фонду гарантування, дозволивши йому створювати спецзаклад для розрахунків з кредиторами неплатоспроможного банку.