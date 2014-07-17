Дефіцит держбюджету на сьогодні становить 14,5 млрд гривень - Яценюк

Розрив державного бюджету на 2014 рік на сьогоднішній день становить 14,5 млрд грн, і уряд сьогодні розгляне проект змін до держбюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перед засіданням Кабінету міністрів у четвер заявив прем'єр-міністр.

«Сьогодні ми будемо розглядати проект закону про державний бюджет на поточний рік, а саме внесення змін до нього. Вже сьогодні розрив 14,5 млрд грн, який необхідно покривати. Нам знову потрібно приймати дуже складні рішення. Як глава уряду, готовий брати персональну відповідальність за такі складні, але необхідні рішення для країни. І я впевнений, що весь наш уряд розуміє, що іншого вибору немає»,- сказав Яценюк.

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Також прем'єр додав, що для збалансування бюджету необхідно буде скоротити ряд соціальних програм. «Так, країна у війні. Так, потрібно фінансувати армію. Потрібно відновлювати інфраструктуру. Потрібно забезпечувати потерпілих. Потрібно платити військовослужбовцям. Тому нам потрібно буде урізати ряд соціальних програм. І в парламенті я повідомлю про те, що і як пропонує уряд зробити для того, аби до кінця поточного року збалансувати держбюджет»,- додав він.

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